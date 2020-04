Buona Pasqua dall’ospedale di Maddaloni

Un dolce risveglio per i pazienti ricoverati nel reparto di terapia sub – intensiva dell’ospedale Covid di Maddaloni. Tutto il personale che li cura e li assiste quotidianamente non ha fatto mancare loro, ancor di più in questi giorni di festa, affetto e segni tangibili di familiarità e quotidianità, oggi sospese. I pazienti stamane hanno ricevuto in dono un uovo di cioccolato, il simbolo per eccellenza della Pasqua. Uovo simbolo di vita e di rinascita. Perchè sarà sicuramente una vita nuova quella che verrà dopo il coronavirus.

Auguri di Buona Pasqua!