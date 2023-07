BUONI LIBRO 2023-2024: PUBBLICATO L’AVVISO. DAL 1° AGOSTO SARÀ POSSIBILE PRESENTARE LE DOMANDE

È stato pubblicato sul sito del Comune di Caserta l’avviso relativo alle procedure per

presentare le domande per i Buoni Libro 2023-2024. Da martedì 1° agosto e fino al 29

settembre sarà possibile avanzare istanza di partecipazione, compilando il modulo in

formato digitale collegandosi al portale dei servizi al cittadino del Comune di Caserta

all’indirizzo: https://servizionline.comune.caserta.it/

Per l’anno scolastico 2023-2024, alle scuole della città di Caserta sono stati destinati oltre

600mila euro, di cui oltre 376mila per le scuole secondarie di primo grado e oltre 227mila

per le scuole secondarie di secondo grado.

Le modalità di presentazione delle istanze saranno le stesse utilizzate per lo scorso anno

scolastico. Gli utenti potranno avere accesso diretto solo ed esclusivamente attraverso

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

Destinatari dell’intervento sono gli alunni appartenenti a famiglie che presentano un valore

dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rilasciato dall’Agenzia delle

Entrate in corso di validità rientrante nelle seguenti 2 fasce: Fascia 1 (ISEE da € 0 a €

10.633,00), Fascia 2: (ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00).

All’atto della compilazione il genitore richiedente deve avere anche a disposizione in

formato di file digitale (jpg, png, pdf), da caricare durante la procedura di richiesta, i

seguenti documenti: Documento di identità, attestazione ISEE valida e, scegliendo

l’accredito della somma, copia dell’IBAN e indicazione del BIC.

“Quest’anno – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – ci siamo mossi con

grande puntualità e già dal 1° agosto saremo in grado di ricevere le domande da parte di

tanti nuclei familiari. Sappiamo quanto i buoni libro siano preziosi per tanti cittadini

casertani: come Amministrazione siamo da sempre vicini alle esigenze di chi ha più

bisogno. Quello all’istruzione è uno dei diritti fondamentali di ogni società civile ed

evoluta”.

“Come avevamo annunciato qualche settimana fa – ha aggiunto l’Assessore alla Pubblica

Istruzione, Enzo Battarra – abbiamo pubblicato in tempi rapidi l’avviso per presentare la

domanda per ottenere i buoni libro relativi all’anno scolastico 2023-2024. In tal modo,

entro fine anno saremo in grado di erogare questo importante contributo per tante famiglie

che risiedono nella città di Caserta”.