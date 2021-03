Buoni Spesa : A Caserta ancora non è possibile farne richiesta.

Caserta. In questi giorni sono molte la persone che ci stanno chiedendo informazioni riguardo presunti buoni spesa previsti nel periodo delle imminenti feste di Pasqua per le famiglie in difficoltà.

Da Palazzo Castropignano non abbiamo ancora informazioni a riguardo anche se, a quanto pare, il decreto ristori emanato dallo Stato ha previsto l’ istituzione di un fondo di 400 milioni di Euro per consentire ai comuni Italiani di distribuire buoni spesa utili ale persone in difficoltà economiche per comprare farmaci e beni di prima necessità.

Le risorse sono distribuite in base all’indice di povertà calcolato dall’Istat e dunque le comunità che hanno maggiormente bisogno possono contare su una maggiore quantità di risorse. I criteri di assegnazione dei bonus sono diversi da Comune a Comune perché non c’è migliore autorità del Sindaco che possa venire incontro alle necessità della comunità che governa.

Sembra addirittura che alcune Regioni abbiano integrato , a proprie spese, i soldi stanziati dallo Stato. Ogni comune dovrebbe elaborare e rendere pubblico il proprio bando cosi’ come già è accaduto a Napoli e Bari dove addirittura sarebbe già scaduto il termine per fare domanda e quindi , supponiamo, che i buoni siano già in fase di erogazione. Napoli e Bari tuttavia non sembrano gli unici ad aver pubblicato il bando infatti anche Milano , Torino , Bologna , Venezia , Padova ,Ancona Potenza e altri comuni ancora hanno già sbrigato l’ Iter burocratico per consentire a chi di diritto di compilare la domanda.

Speriamo che nei prossimi giorni, l’ente comunale di Caserta e quello degli altri comuni che non hanno ancora ufficializzato il bando lo facciano in modo rapido