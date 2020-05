Buoni spesa a Castel Volturno, esclusi commercianti da Lago Patria a Ponte a Mare. Diana: “Disuguaglianze e disagi per i cittadini”

CASTEL VOLTURNO – “Circa 20 giorni fa è stata inviata al Comune di Castel Volturno tutta la documentazione di cinque ditte situate a sud del territorio comunale, per l’iscrizione nell’elenco delle attività commerciali che possono accettare i buoni spesa del comune, per aiutare i cittadini in difficoltà, ma nessuna delle cinque è stata iscritta”. A rendere nota la vicenda è stato il dott. Cesare DIANA, che si è occupato personalmente della procedura.

“In un primo momento – ha precisato il noto professionista – la dott.ssa La Penna responsabile dei Servizi Sociali , ha risposto che non avevamo seguito le procedure, poi che non era arrivata la documentazione. Così ho provveduto di nuovo a rinviare tutto all’indirizzo pec indicato dal bando ed anche all’indirizzo mail con il quale comunico con la dirigente, ma ad oggi ancora nessuna risposta.

Il sindaco di Castel Volturno e la responsabile dei servizi sociali La Penna, continuano a fare orecchie da mercante, creando gravi disuguaglianze tra i commercianti delle diverse zone del comune e arrecando tantissimi disagi ai cittadini, già afflitti dall’emergenza coronavirus”.

“A tutela dei 5 commercianti, le cui ditte insistono dal tratto che va da Ponte a Mare a Lago Patria, che non sono stati autorizzati, adiremo alle vie legali per ottenere il riconoscimento del diritto e dell’eventuale risarcimento.

È inammissibile che il sindaco di Castel Volturno faccia differenza tra i commercianti del comune, costringendo, come se non bastasse, i cittadini a percorrere circa 15 km per poter utilizzare i buoni spesa, in un periodo in cui le limitazioni sulla mobilità impongono di fare tutto nelle vicinanze delle proprie abitazioni per limitare il contagio Covid”, ha concluso Diana.