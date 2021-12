Buoni spesa. Aggredito il consigliere Amoroso

Maddaloni. Momenti di tensione questa mattina nella sede dei servizi sociali di via Mercorio. Il consigliere Aniello Amoroso, presidente della commissione dei servizi sociali, vi si era recato su sollecitazione di alcuni cittadini che non erano stati ancora liquidati, pur avendo presentato la domanda, per capire come si stesse procedendo.

Ebbene la situazione è la seguente: su oltre 2700 domande presentate, ne sono state già liquidate 1272 e scartate 233 perché non rispondenti ai requisiti.

Le restanti saranno liquidate nei prossimi giorni. Purtroppo – ci ha spiegato il consigliere Amoroso – si procede a rilento a causa del consistente numero di domande pervenute all’ufficio e che devono essere necessariamente controllate una per una. Non a caso oltre 200, non avevano diritto.

Intanto fuori l’ufficio un gruppo di una decina di cittadini è entrata nel gabbiotto, in barba a regole di distanziamento e senza mascherina aggredendomi verbalmente non ascoltando quanto volevo riferire, trovandomi lì per assicurarmi semplicemente che chi ne avesse

Per evitare degenerazioni il consigliere Amoroso si è allontanat0 e successivamente sono intervenuti i carabinieri della locale stazione a ripristinare l’ordine.