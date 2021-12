Buoni Spesa anche al Comune di Marcianise

Pubblicato sul sito del Comune di Marcianise il Bando in cui sono descritti i criteri e le modalità per la concessione dei BUONI SPESA. L’intervento è stato adottato al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19. Possono usufruire di questa opportunità i nuclei familiari residenti nel Comune di Marcianise al momento della presentazione dell’Avviso, che siano stati più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologia da virus COVID-19 con i seguenti requisiti: 1) essere in possesso di un’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al DPCM N. 159/2013), ordinario o corrente, in corso di validità il cui valore non sia superiore ad euro 12.000,00; 2) essere un nucleo in difficoltà economica derivante dall’emergenza Covid-19 dovuta a: aver perso il posto di lavoro/mancato rinnovo contratti a termine consistente riduzione dell’orario di lavoro (almeno il 30%); cassa integrazione o altre misure similari, per almeno tre mensilità; 3) Per i pensionati essere percettori di “assegno sociale” o di “assegno sostitutivo per invalidi civili” o di pensione di importo comunque non superiore ad € 1.000,00 ed inesistenza, all’interno del nucleo familiare di altri percettori di pensione La domanda per richiedere i buoni spesa deve essere presentata entro e non oltre il giorno 28/12/2021 Attraverso il portale “Un Buono per te”.