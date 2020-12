BUONI SPESA COMUNE DI CASERTA, FASE 2 EMERGENZA COVID

Caserta-Le famiglie di cui sono state accolte le domande, riceveranno un SMS sul numero di cellulare che hanno scritto nel modulo di richiesta. Nel SMS troveranno un PIN.

– Per spendere i buoni, basterà chiedere di pagare con la tessera sanitaria del familiare che ha fatto la domanda, come se fosse un bancomat. Il PIN da inserire, sarà quello che avete ricevuto via SMS.

– I buoni non hanno scadenza.

– Nella giornata di oggi dovrebbero arrivare anche altri messaggi di avviso alle famiglie che l’hanno ricevuti.

– L’elenco dei negozi dove poter spendere i buoni è consultabile qui TRAMITE APPOSITO LINK: https://www.comune.caserta.it/pagina823_buoni-spesa-emergenza-coronavirus-seconda-fase-dicembre-2020.html

– Gli importi dei buoni spesa sono stati decisi in base al numero dei componenti della famiglia:

1 persona = 80 euro

2 persone = 100 euro

3 persone = 200 euro

4 persone = 300 euro

5 persone = 400 euro

6 o più persone = 600 euro

– Se qualcuno ha scritto un numero di telefono sbagliato sulla domanda, oppure ha inserito un numero fisso invece di un cellulare, oppure ha ricevuto un importo che non corrisponde alle cifre segnate sopra, può segnalarlo allo sportello reddito (3483074796) oppure inviare una mail a [email protected]