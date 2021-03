BUSTA CON PROIETTILI PER L’EX PREMIER RENZI

Recapitata una busta con dei proiettili ed indirizzata a Matteo Renzi all’Interno del Parlamento italiano.

Una busta, con all’interno due bossoli di proiettile da arma da fuoco. È quanto è stato fatto recapitare al leader di Italia Viva Matteo Renzi nel suo ufficio a Palazzo Madama. La notizia è stata diffusa dalle agenzie di stampa, che hanno appreso il fatto da fonti parlamentari. L’ex premier e attuale senatore ha poi ricevuto una telefonata dalla presidente del Senato, Elisabetta Casellati che ha voluto esprimergli la propria solidarietà. Tanti i messaggi bipartisan arrivati dai partiti, dal segretario dem Nicola Zingaretti (“Solidarietà e un abbraccio a Matteo Renzi”), al ministro degli Esteri Luigi Di Maio, fino ai ministri azzurri Brunetta e Gelmini e ai capigruppo in Parlamento della Lega. In serata Renzi ha scritto un tweet per ringraziare quanti lo hanno contattato in queste ore: “Grazie a tutti. Andiamo avanti insieme con libertà e con coraggio”.

Lo stesso leader di Italia Viva ha più volte dichiarato nelle ultime settimane di sentirsi “vittima del clima d’odio”. Situazione che si è andata rafforzando dopo la decisione del suo partito di aprire la crisi di governo facendo di fatto cadere il governo Conte II in favore del nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi.