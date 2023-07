C asertana C i siamo

Caserta. Sembrano ormai esserci pochi dubbi . La Casertana torna in lega Pro ed esce definitivamente fuori dall’ inferno dei dilettanti . Manca solo L’ ufficialità’ ma non dovrebbero esserci piu’ dubbi. La squadra Rossoblu’ e ora al primo posto fra le squadre da ripescare . il 2 agosto il TAR sarà chiamato a pronunciarsi sui ricorsi presentati da Foggia, Lecco, Reggina e Siena.

Con ogni probabilità si dovrà ricorrere anche al Consiglio di Stato, già fissato per il 29 agosto. Il prossimo Consiglio Federale è, al momento, fissato per il 30 agosto. In quella data dovrebbero essere, infine, completati gli organici della Serie B e della Lega Pro.

A questo vogliamo aggiungere che difficilmente verranno ribaltare le cose per ora meglio godersi la vittoria .