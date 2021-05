C’ è anche il moderna day in arrivo

Caserta – Dopo i vari Astraday, c’è anche il modernaday, ci sarà l’ opportunità di vaccinarsi per coloro che sono over 65enni.

La possibilità di prender parte a tali vaccinazioni dovrà avvenire previa registrazione, al seguente sito di cui si fornisce apposito link:

https://web.aslcaserta.it/ModernaDayOver65.

La possibilità di partecipare al modernaday prevede oltre alla registrazione al portale che dovrà avvenire il giorno 17 maggio 2021, la possibilità di ricevere il vaccino, con oltre 5.000 somministrazioni vaccinali.

Per la registrazione al sito vi è bisogno di carta d’ identità, codice fiscale, tessera sanitaria, indirizzo mail valido e n. di cellulare

Per quel che concerne le varie somministrazioni, i posti a disposizione verranno assegnati in base all’ordine cronologico di iscrizione e distribuiti nei vari centri vaccinali dell’ASL, all’esaurimento dei posti è previsto overbooking, la coda di overbooking verrà utilizzata per successive convocazioni.

La conferma definitiva dell’avvenuta prenotazione, avverrà nelle successive ore e solo dopo che questa amministrazione avrà effettuato tutti i necessari controlli di routine sugli iscritti.

Per conoscere l’esito definitivo della prenotazione, sarà sufficiente inquadrare il QR code presente sulla propria cedola di prenotazione (a partire dalle ore 20:00 del 17.05.2021).

Tutti gli assistiti per i quali i controlli di routine avranno dato esito positivo, riceveranno SMS ed e-mail di conferma con indicazione dell’orario e della sede vaccinale, con l’invio del consenso e del questionario da portare compilato.

L’Asl di Caserta ha invitato inoltre a rispettare rigorosamente l’orario di ingresso per evitare code e assembramenti. Le operazioni di vaccinazione per il Moderna Day si terranno dalle 7.30 di mercoledì 19 maggio e fino alle 23 dello stesso giorno, per un totale di cinquemila vaccinazioni.

