C. LEAGUE, OK L’INTER, PAREGGIO DELL’ATALANTA

C. League – Nella giornata di martedì di Champions League, l’Inter ha fatto il ‘colpaccio’ in terra inglese, vittoria esterna 2-3 al Borussia Moencengladbach, campo sicuramente non facile. Apre le marcature il terzino Darmian per gli interisti in tenuta bianco azzurra a scacchi (a mo’ di tovaglia) con un tiro diagonale che passa tra le gambe del portiere ospite.

Reazione del Borussia, Plea sullo scadere del I tempo di testa schiaccia in rete per l’ 1 ad 1 da pochi passi.

secondo tempo

Lautaro al 47′ con un tiro da fuori a giro lascia di sasso il portiere di casa, ma il palo respinge la sfera che stampa le stelle della champions sulla base dello stesso palo alla destra dell’estremo difensore.

Ma ecco entrare il scena prepontemente Lukaku ,la pantera nera dell’Inter, prima con un diagonale chirurgico all’interno dell’area di rigore al minuto 63′ poi successivamente dopo dieci minuti sempre il bomber nero azzurro con la maglia n. 9 da pochi passi pescato solo in area fa tris.

Occasione mastodontica per Ashely Young, il giovane innesto neroazzurro dopo un flipper in area da pochi cm dalla porta non aggancia e si lascia sfuggire un gol a porta praticamente vuota. Finisce così 2-3 per l’Inter.

L’altra neroazzurra italiana in campo, l’Atalanta, in casa contro il modesto FC Midtjylland fa uno pari, Scholz porta in vantaggio gli ospiti, poi Romero fissa il punteggio sull’ uno pari.

Stasera la Juventus in casa affronta la Dinamo di Kiev, passaggio del turno ormai scontato per la Juve che attende solo la matematica andrà agli ottavi col Barcellona di Messi, girone dall’esito un po’ scontato, per gli appassionati la partita è visibile solo sul canale 251 e 252 in HD di Sky.

Infine giovedì i partenopei azzurri trasferta olandese contro l’AZ Alkmar.