C. RONALDO PEGGIORE IN CAMPO PER LA JUVE

Si è disputata la partita degli ottAvi di C. LEAUGE, CRISTIANO RONALDO HA FATTO UNA PESSIMA PARTITA NEL RISULTATO DI IERI CONTRO IL PORTO, NEL QUALA LA SQUADRA BIANCONERA E’ USCITA DALLA C. LEAGUE.

Sotto breve resoconto di quanto accaduto

Cristiano Ronaldo è sbarcato a Torino nell’estate 2018 per vincere la Champions League, dopo tre stagioni il bilancio è una caporetto. Se contro Ajax e Lione era stato uno degli ultimi a mollare, contro il Porto è stato il peggiore in campo, dal primo all’ultimo minuto. Lento, testardo, nervoso e prevedibile, per tutta la partita è stato un problema per la Juve. Quella Juve che avrebbe dovuto prendere per mano, per portarla in alto, a vincere una coppa che manca dal 1996.

ERRORE DECISIVO – Nessun tiro pericoloso, nessuna giocata e l’errore decisivo in barriera al 115′ che ha permesso a Sergio Oliveira di bucare Szczesny e indirizzare in maniera definitiva il discorso qualificazione. Da mister 30 milioni di euro all’anno, da uno capace di segnare 134 gol in Champions League e di conquistare, prima dell’avventura in bianconero, otto semifinali dell’Europa che conta, tutti si aspettavano di più. Era stato preso per coltivare un sogno, per la Juve è diventato un incubo, prima economico, poi sportivo.