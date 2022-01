C. VOLTURNO: ASSOLUZIONE PER UNO DEI POLITICI

Il Giudice per l’udienza preliminare presso il tribunale di Roma, Roberta Conforti, ha assolto con formula piena Cesare Diana, commercialista e consulente del lavoro di Castel Volturno, ex candidato sindaco e consigliere comunale della citta’ del litorale domizio.

Accolte in pieno le richieste dei suoi difensori, gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo. Diana era stato denunciato da un imprenditore dell’hinterland laziale il quale aveva asserito all’autorita’ giudiziaria che il professionista castellano aveva commesso una serie di falsi in scrittura privata, ai suoi danni, poi registrati alla Camera di Commercio, nel mentre egli curava gli interessi della sua società denominata Top Line srl.

In particolare il titolare della predetta società, che poi aveva trasformata in ditta individuale, nella sua qualita’ di amministratore aveva sostenuto di aver appreso di tali falsi (nomine di amministratori, falsi in bilancio ecc..) solo dopo aver ricevuto un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate di Roma. Il Pubblico ministero, attraverso la guardia di finanza, aveva compiuto una serie di attivita’ investigative attraverso le quali aveva accertato che la societa’ Top Line era fallita nel lontano 2014 e che, come ha dimostrato la difesa, attraverso documenti e testimoni non era stato Cesare Diana a trasmettere telematicamente le pratiche all’Agenzia competente, come invece aveva sostenuto la parte offesa che ora con le sue affermazioni rischia di incorrere nel reato di calunnia per aver accusato falsamente il professionista castellano, molto noto nella provincia di Caserta e in Terra di Lavoro non solo per la sua attivita’ professionale, ma anche perché da tempo impegnato in politica e nel sociale per sostenere le fasce deboli.