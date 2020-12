C. VOLTURNO ARRESTI PER SPACCIO A PALAZZO GRIMALDI

C. VOLTURNO – Retata ed arresti nel casertano ossia C. Volturno, questo in breve quello che è successo un breve riassunto: effettuata una vasta operazione dei carabinieri in una delle basi di spaccio di droghe pesanti più nota di Castel Volturno (Caserta), Palazzo Grimaldi, dove arrivano acquirenti da tutto il Casertano e da altre province campane e regioni; cinque persone, in particolare quattro nigeriani e un ghanese sono state fermate per spaccio di cocaina, eroina e crack su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere, e i provvedimenti sono stati convalidati dal Giudice per le indagini preliminari. Il blitz è uno dei tanti che ha riguardato il complesso immobiliare dove la base di spaccio è sempre operativa. Gli indagati sono stati intercettati e usavano termini criptici per riferisi alla droga, indicandola genericamente con “roba”,o anche “quella bianca”, “quella scura”, “quella italiana”, “quella africana”; dai servizi di osservazione realizzati dai carabinieri della stazione di Grazzanise e della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, è emerso che i pusher spacciavano in mezzo alla strada, anche sulla statale Domiziana, anche se non in maniera così plateale come nelle piazze del quartiere napoletano di Scampia o al Parco Verde di Caivano. Oltre cento gli episodi di cessione di droga accertati.