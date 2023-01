Cacciatore caduto in un dirupo: salvato dai pompieri

Pietravairano – Questa mattina verso le ore 09:00 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Teano, è intervenuta nei boschi che circondano il Comune di Pietravairano per il salvataggio di una persona che, durante una battuta di caccia, era caduta in un dirupo procurandosi alcune fratture. I Vigili del Fuoco, una volta giunti sul posto, a causa della folta vegetazione hanno dovuto proseguire a piedi per circa 1 Km trasportando tutte le attrezzature a mano sul luogo dell’intervento. Una volta raggiunta la persona infortunata immediatamente gli venivano prestati i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dell’elicottero VV.F. proveniente dal nucleo Vigili del Fuoco di Pontecagnano, i quali con una manovra di calata e recupero con verricello e barella spinale riuscivano a prelevare l’infortunato dal luogo impervio per il successivo trasporto al campo sportivo dove era in attesa un’ambulanza del 118 per il successivo trasporto in ospedale per le cure del caso.