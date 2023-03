Non è chiaro cosa sia avvenuto questa notte, ovvero nelle ore tra martedì e mercoledì, a Caserta, in via Niccolini. Una ragazza è caduta dal quinto piano del palazzo in cui abita con la sua famiglia.

La giovane donna è rimasta in vita, nonostante il violento impatto al suolo da un’altezza considerevole. Molto probabile che nel volo qualcosa abbia attutito la caduta, rendendo meno grave il contatto con l’asfalto.

Trasportata in Ospedale seguiranno aggiornamenti