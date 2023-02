Caiazzo: progetto di trasformazione dell’ ex mattatoio in casa comunità

<Il mattatoio di Caiazzo potrebbe avere ben presto una nuova destinazione, ma cerchiamo di fare chiarezza, andando con ordine: l’ex mattatoio di Caiazzo sarà una Casa di Comunità. Questa mattina, il sindaco Stefano Giaquinto è stato dal notaio per formalizzare l’atto modale di cessione della struttura all’Asl. Parliamo di uno dei progetti approvati dall’Azienda Sanitaria di Caserta a seguito della messa a disposizione nell’agosto 2021 da parte dell’amministrazione dello stabile dell’ex mattatoio, ufficializzata con delibera di consiglio comunale il 27 aprile del 2022. Importanti novità, dunque, per i cittadini di Caiazzo e per tutti i residenti del comprensorio. Gli interventi per i nuovi servizi sanitari sono previsti dal Pnrr. Il primo cittadino Giaquinto e tutto il gruppo di ‘Uniti per Caiazzo’ sono soddisfatti per il risultato ottenuto. «La realizzazione – fa sapere il sindaco – di una Casa di Comunità e di una Centrale Operativa Territoriale rappresentata una novità di grandissimo valore per Caiazzo e per tutti i Comuni della zona. Si tratta di una scelta importante per il nostro territorio. Parliamo di progetti con spesa a totale carico dei fondi Pnrr, senza costi per il nostro Ente. Con la cessione dell’ex mattatoio all’Azienda Sanitaria di Caserta adesso si potrà realizzare il progetto di completamento della struttura»