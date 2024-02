Gli episodi si sono verificati a Caivano, in via Palmieri e via Colanto fiore, di fronte la RSA Villa Rachele, un 47enne é finito in carcere con le accuse di furto con strappo e tentata rapina.

Si tratta di Giulio S. che ha raggiunto le vittime a bordo di una Audi A3 bianca con la scusa di chiedere le informazioni stradali e poi ha strappato loro la borsa.

Con la prima donna gli va bene, e ruba 300 euro, mentre nel secondo caso no, la vittima é rimasta aggrappata per oltre cinque metri subendo gravi lesioni, guaribili in sette giorni o più di prognosi.

Sono state avviate dunque le indagini in seguito alla denuncia, da parte delle due donne. Pare che l’uomo per liberarsi della borsa si sia avvicinato al comune di Acerra, e ripreso dalle telecamere, le donne hanno potuto identificarlo.

É stato quindi condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere, in aula il suo avvocato di fiducia Nello Sgambato che dovrà presentarsi dinanzi al Gio Pia Sordetti del tribunale di Napoli Nord per l’interrogatorio di garanzia.