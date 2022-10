Calatia Rosa apre un nuovo sportello a Nola

Nola – Continua a crescere “ Calatia Rosa”, l’associazione fondata dal pugile maddalonese Clemente Di Crescenzo che accoglie donne vittime di violenza e vittime di bullismo. Il nuovo sportello è stato aperto a Nola. L’avvocato Giuseppe Campagnuolo, originario di Polvica, ha messo a disposizione il suo studio sito in Via Principe di Napoli come sede dello sportello.

Ricordiamo che l’associazione è attiva in Campania, soprattutto nelle province di Caserta e Benevento, ed ora sta crescendo anche nel napoletano. Ha inoltre una sede a Milano.

L’associazione si avvale di professionisti che offrono la loro collaborazione a titolo gratuito, come avvocati e psicologi, per supportare persone che subiscono una qualsivoglia forma di violenza, aiutandole anche in un percorso di reinserimento sociale attraverso lo sport e la pet therapy.