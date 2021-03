Calatia Rosa apre un nuovo sportello antiviolenza

Parete. Il sindaco Gino Pellegrino non ha esitato un attimo quando glie è stato proposto dall’associazione Calatia Rosa di parire uno sportello antiviolenza nel suo comune. E anzi ha fatto di più: ha messo a disposizione alcuni locali nei pressi della casa comunale, affinché le donne maltrattate e vittime di violenza fisica e psicologica avessero un punto di riferimento certo e sicuro. Grazie alla sua sensibilità partirà quindi a Parete lo sportello gestito dalla dott.ssa Maria Russo, rappresentante di Calatia Rosa, con il supporto di Arianna Sabatino, assessore delegata alle politiche sociali.

Le donne che si rivolgeranno allo sportello troveranno un centro d’ascolto, un supporto psicologico e la guida per un percorso di ritorno alla normalità, con l’aiuto di specialisti come psicologi, assistenti sociali, medici e rappresentanti delle forze dell’ordine.

L’associazione del pugile Di Crescenzo scrive una nuova pagina del suo operato nell’agro aversano, crescendo in provincia di Caserta.