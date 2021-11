Calatia Rosa: attivo lo sportello antiviolenza a Caserta. Settimana fitta di impegni per il contrasto alla violenza sulle donne

Non si ferma l’impegno del pugile Clemente Di Crescenzo nella lotta alla violenza sulle donne e nel contrasto al bullismo.

In questa settimana in cui ricade la giornata simbolo di questo triste fenomeno con la sua associazione “Calatia Rosa” ha messo in campo una serie di iniziative su 2 province

Innanzi tutto è stato aperto uno sportello proprio nel capoluogo, nella centralissima via Roma, ed è già attivo sulla città sia per le donne vititme di violenza che per le segnalazioni di bullismo.

A Parete, dove l’associazione è già attiva da tempo, è stata realizzata la panchina rossa in collaborazione con l’ amministrazione comunale grazie al sindaco Gino Pellegrino, l’assessore alle politiche sociali Arianna Sabatino e la referente di zona Maria Russo. La panchina sarà inaugurata ufficialmente proprio il 25 novembre.

Il 27 novembre poi, a Guardia Sanframondi, alle ore 16.30 un’iniziativa sul tema con lezioni di autodifesa del campione di pugilato Di Crescenzo. I dettagli sulla locandina che segue:

Tante iniziative necessarie e concrete per tendere una mano alle donne in difficoltà e alle vittime di bullismo. Iniziative che crescono e si diffondono grazie al costante impegno del Di Crescenzo e di tanti volontari sul territorio.