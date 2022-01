Calatia Rosa dona le calze ai bimbi della città

Caserta. Il giorno dell’Epifania si sa, tutte le feste porta via, ma è anche il giorno più dolce dell’anno per i bimbi che attendono la calza. Dolciumi e giochi per affrontare con il piede giusto un nuovo anno e un sorriso che a nessun bimbo dovrebbe mai mancare.

E per accontentare anche bimbi che potrebbero essere sfuggiti alla Befana si è attivata l’associazione “Calatia Rosa” : i tanti volontari presenti non solo nel capoluogo, am anche nei comuni della provincia e del beneventano hanno preparato calze che doneranno personalmente ai bimbi delle famiglie assistite dall’associazione, e anc he ad altri bambini qualora ne arriverà richiesta all’associazione stessa. Questa il messaggio del presidente Clemente Di Crescenzo