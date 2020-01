Calcio femminile. Il VCH Caserta Ladies vince contro il Capri

Caserta. Anno nuovo, vita nuova per il VCH Caserta Ladies

Si apre con una vittoria il nuovo anno per le Ladies casertane di mister Alborino, fresco neoimmesso al corso di abilitazione UEFA D che inizierà il 20 Gennaio 2020.

Le rossoblù casertane battono tra le mura amiche del “Ferone” di Casolla le biancoverdi della Polisportiva Capri Isola Azzura, compagine neonata ed anch’essa alla prima partecipazione al campionato di Eccellenza Campania FIGC.

Gara sbloccata al 30′ grazie alla complicità della casertana Martina Passiatore, brava a mettere un cross nell’area avversaria deviato sfortunatamente nella propria rete da una difendente isolana.

L’1-0 non abbatteva però le ragazze della Mr.Mazza che non demordevano ed erano brave ad impostare buone trame di gioco sempre controllate però dalle Ladies casertane che, quasi allo scadere, chiudevano la gara con il folletto rossoblù Gaia D’Errico che in un’azione solitaria insaccava al minuto 87′ per il 2-0 finale. Ritorna il sorriso dopo le numerose sconfitte iniziali, anche se il gruppo è sempre rimasto ben coeso ed unito verso l’obiettivo prefissato ovvero ben figurare in questo primo anno di vita di calcio “rosa” nella città di Caserta.

Prossimo appuntamento Domenica prossima a Domicella, contro i Lupi Baschi, ostica formazione avellinese.

VCH Caserta Ladies: De Vuono, Pascarella, Di Maio, Passiatore, Gambardella, Manco, Falco, Piscitelli, Peccerillo, Grasso, Ruotolo; all. Alborino Mario

Capri: Pontillo, D’Aprea, Elezi, Manzo, De Cristoforo, Terracciano, Medio N., Medio M., Cocola, Sicignano, Palomba; all.Mazza Maria Rosaria

Marcatori: Passiatore, D’Errico