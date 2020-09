CALCIO MERCATO NAPOLI, KOULIBALY AVREBBE L’ACCORDO CON IL M. CITY

È sempre attorno a Kalidou Koulibaly che ruota il mercato del Napoli. Il giocatore ha l’accordo totale con il Manchester City sulla base di un’intesa da 9 milioni più tre di bonus. Manca ancora, però, un punto di incontro tra l’offerta del City e le richieste del Napoli, che restano ferme a quota 70 milioni. Nelle prossime ore, però, si attende un nuovo rilancio del club inglese, potenzialmente quello decisivo. Intanto non si registrano progressi con la Roma per Milik: troppe indecisioni sulle contropartite tecniche, tutto resta in stand-by.

Un affare che rimane ancora bloccato sull’asse Roma-Napoli. La trattativa tra la Roma e il Napoli per lo scambio Under-Milik, ancora non ha trovato una quadra che possa soddisfare tutte le parti in causa. Si continua a lavorare, con più di un’antenna ovviamente rivolta a Torino, essendo questa stessa operazione parte di un domino di operazioni che coinvolge anche la Juventus ed Edin Dzeko. Ci sarebbe una richiesta da parte del Napoli di un’ulteriore contropartita giovane. Si tratta di Edoardo Bove, centrocampista centrale classe 2002 della primavera giallorossa. Descritto come uno dei talenti più cristallini del gruppo guidato da Alberto De Rossi, dopo solo un anno di Primavera ha iniziato a far parlare di sè grazie ad un’annata da 20 presenze con 3 gol e 5 assist.

Ufficiale la cessione nel frattempo del centrocampista Allan, dopo cinque stagioni con la maglia del Napoli, si trasferisce all’Everton di Carlo Ancelotti. Queste le dichiarazioni del brasiliano – “Napoli è una città speciale. Per me e per la mia famiglia sono stati 5 anni fantastici: i miei figli parlano, pensano e sognano in napoletano. Sono grato, perciò, al presidente De Laurentiis che mi ha dato la possibilità di indossare una maglia gloriosa. In questo club sono cresciuto come professionista e uomo e ho potuto lavorare con allenatori e professionisti a cui dovrò sempre essere riconoscente”.