CALCIO – OK DELLA COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO ALLA TRIBUNA DEL PINTO

Caserta. La Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ha dato il via

libera all’utilizzo dell’intera tribuna coperta, per un totale di 3500 posti, dello Stadio “Pinto”

di Caserta, che domani, domenica 12 febbraio, ospiterà l’incontro di calcio tra la Casertana

e il Monterotondo.

La Commissione, infatti, ha dichiarato la conformità degli interventi svolti in merito alla

sostituzione dei vetri e delle balaustre della tribuna con pannelli metallici in “Orsogrill”. Tali

interventi rappresentano il completamento di una lunga serie di opere realizzate negli

ultimi mesi, che hanno portato a una complessiva riqualificazione dello stadio. Oltre ad

intervenire sul settore distinti, si è provveduto, infatti, anche alla sostituzione dei vetri rotti

e all’adeguamento dei sediolini.

“Dopo 32 anni – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – lo Stadio Pinto ha la

completa agibilità e quindi i nostri tifosi potranno utilizzare tutti i settori. Quest’operazione

fa seguito a quella che quindici giorni fa ha portato alla riapertura dei distinti. Ora più che

mai dobbiamo stare uniti e tifare la nostra amata Casertana, in attesa dell’avvio dei lavori

per il nuovo stadio”.