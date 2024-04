Calcio Popolare 4 Edizione . Il cantante Jhosef  Zampella all’ inaugurazione

Caserta. Tutto pronto per la 4 Edizione di ” Calcio Popolare “ , immancabile appuntamento di calcio a 5 organizzato da Mauro De Prezzo , Ferdinando Esposito e Silvio Carfora che inizierà lunedi’ 10 giugno 2024 . Le partite si disputeranno dal lunedì al venerdì alle ore 20/23 sul campo di calcetto sito al Rione Vanvitelli .

” Sarà un torneo piu’ competitivo del solito – ha dichiarato Mauro De Prezzo – sono tante le squadre blasonate hanno già effettuato l’ iscrizione . Lo spirito sarà sempre lo stesso , agonismo , voglia di vincere ma soprattuttop rispetto e divertimento . Anche quest’ anno sarà attivo durante le partite un servizio bar e di ristorazione , ovviamente il tutto a prezzi popolari”.

Le iscrizioni sono ancora aperte , il prezzo per squadra è di 350 Euro al quale bisogna aggiungere la quota campo di 20 euro a squadra. tanti sono i premi previsti : Euro 4000 per la squadra che riuscirà a vincere il torneo , mentre 500 Euro saranno destinati alla seconda classificata. Sarà inoltre premiato il miglior giocatore , il miglior portiere , il capocannoniere e da quest’ anno è previsto anche un premio per il piu’ bel goal della settimana.

L’ appuntamento di apertura è previsto per lunedì 10 Giugno 2024 ,come sempre prima del fischio d’ inizio della partita inaugurale ci sarà la festa di apertura con fuochi Pirotecnici e la presenza del cantante Jhosef Zampella che si esibirà sul terreno di gioco per la gioia di giovani e meno giovani .