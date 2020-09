CALCIO. STADI CHIUSI ALMENO FINO A OTTOBRE

L’apertura delle scuole si avvicina non senza polemiche, tuttavia anche la questione degli stadi chiusi è sul tavolo del governo. Si parla di una riapertura graduale che dovrebbe avvenire alla fine del mese corrente.

Nel frattempo dunque, niente sconti al calcio: le partite si giocheranno a porte chiuse almeno fino al 30 settembre. nel nuovo decreto del Presidente del consiglio dei ministri che entrerà in vigore da oggi, lunedì 7 settembre 2020, fino al termine di questo mese, vengono riconfermate le porte chiuse per gli stadi italiani. Il ministro dello Sport Speranza nè ha parlato con i colleghi francesi, tedeschi e spagnoli: l’idea che sta maturando è quella di un’intesa collettiva per far stabilizzare la curva dei contagi e superare la boa della riapertura delle scuole, ritenuta prioritaria. Niente da fare quindi per l’inizio della nuova stagione: tutti gli stadi di Serie A rimarranno ancora chiusi.

I raduni di massa sono considerati al mondo come il massimo livello di rischio che non è legato solo all’evento. Ci sono una serie di problemi nel gestire l’ingresso e l’uscita delle persone. Il CTS ritiene che allo stato attuale non ci siano le premesse per eventi con spettatori e la preoccupazione è anche quella di un aumento di altri fattori di rischio.

Sull’argomento anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato “Riaprire gli stadi o manifestazioni dove ci si siede uno accanto all’altro non e’ assolutamente opportuno. Per quanto mi riguarda, la presenza allo stadio, così come a manifestazioni dove l’assembramento è inevitabile – ha detto Giuseppe Conte – non solo sugli spalti ma anche in fase di entrata e uscita, non è assolutamente opportuna“.

Un presa di posizione netta da parte del premier che per il momento frena sulla riapertura degli stadi al pubblico.