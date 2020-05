Calcio:Il Covid-19 colpisce anche il mercato

La Pandemia Covid-19 non solo ha creato problemi riguardo il normale svolgimento delle partite che mancano alla fine dei campionati ma anche al calcio mercato .

E’ previsto infatti un calodel valore economico dei calciatori quasi del 30%. Per questa ragione potremmo assistere a una compravendita di calciatori diversa dal solito. Sarà ovviamente complicato vedere operazione alla Neymar per intenderci. Insomma una pandemia che ha colpito proprio tutti, di solito il mercato si opera da luglio ad agosto ma vuoi emergenza Covid ed anche il rischio di vedere molti giocatori ad agosto ancora impegnati con i rispettivi club, chissà che non possano cambiare i tempi del calcio mercato( ad agosto ci saranno champions ed Europa League).

Un altro nodo da sciogliere sono gli ingaggi, molti giocatori avranno il contratto con scadenza per giugno ma di certo questa scadenza dovrà essere posticipata per le squadre che saranno impegnate nelle coppe europee ad agosto. Insomma sarà un mercato ancora più strano del solito ma sicuramente non mancheranno i fuochi d’artificio.