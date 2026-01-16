Caldaia ecologica ed economica. L’invenzione di Silvio Munerotto

CASERTA – Una caldaia alimentata da un sistema meccanico a molle, senza il consumo di gas metano, Gpl o di batterie.

E’ questa la scoperta tutta casertana del “Munerotto Twin-Spring Syste” ideato dal tecnico Silvio Munerotto, che, pur provenendo dal mondo della comunicazione e dell’impresa, si occupa ormai da tempo di termoidraulica ad alto livello.

Il progetto e il prototipo sono stati registrati proprio in questi giorni ed ora la caldaia innovativa è pronta ad essere presentata a tanti investitori ed imprenditori operanti nel settore dell’energia. Nel dettaglio il sistema di questa caldaia progettata da Munerotto mira a risolvere la dipendenza dai combustibili fossili (Metano/GPL) e dalle fluttuazioni della rete elettrica nel settore del riscaldamento domestico. Esso si basa sulla conversione dell’energia potenziale meccanica, accumulata in molle ad alta densità, in energia termica attraverso processi di attrito molecolare e dissipazione cinetica controllata. In questo modo ovviamente risulta quindi inutile l’utilizzo delle fonti energetiche tradizionali. “Non stiamo parlando di un esperimento, ma di un prodotto di fascia alta per il mercato off-grid, le ville di lusso e la nautica. È un sistema eterno, con zero emissioni e manutenzione quasi nulla. Ho già pronto il design industriale e la relazione tecnica. Il mio obiettivo è creare il primo prototipo funzionante per poi passare alla produzione in serie e al deposito del brevetto internazionale. Il mercato della transizione energetica vale miliardi, e io ho la soluzione meccanica definitiva. Perché il gas finirà o costerà troppo, le batterie al litio inquinano e scadono, ma la fisica della molla è eterna. Io ho il design, ho la tecnica e ho il mercato. Voi – rivolgendosi ad eventuali investitori – avete i capitali per scalare la produzione mondiale. Facciamo la storia insieme”.