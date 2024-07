Caldo eccessivo, malori all Reggia di Caserta.

Caserta.

Siamo nel pieno della stagione estiva e le temperature di questi giorni sono caratterizzate da una considerevole impennata che si prolungherà, a quanto pare, fino alla fine del mese.

Proprio a causa del caldo eccessivo, ieri mattina alcuni turisti e dipendenti della Reggia di Caserta, hanno avvertito malori e svenimenti.

“E’ necessario specificare – secondo Gaetano Trocciola, coordinatore provinciale Cgil – che la normativa nazionale stabilisce che la temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano, quindi abbiamo invitato il datore di lavoro ad adottare misure organizzative nell’immediato e pianificare interventi strutturali al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei posti di lavoro, dunque una rotazione dei colleghi più frequente sulle zone più calde, la messa a disposizione di acqua potabile, l’istituzione per il periodo estivo di un presidio sanitario che potesse garantire un pronto soccorso per i lavoratori e per i visitatori colti da malore.”

A denunciare l’accaduto la Cgil di Caserta che in una nota, inviata anche alla Direttrice del complesso borbonico Maffei, ha tenuto a specificare che “L’ultimo malore, in ordine di tempo, si è verificato venerdì scorso, quando una dipendente in servizio presso una postazione degli Appartamenti Reali si è sentita male con crampi, spasmi muscolari e difficoltà respiratorie che hanno reso necessario l’intervento del 118″.