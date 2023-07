Calendario di Basket di Serie B fatto

CASERTA. Diramato il calendario completo della Serie B Nazionale Old Wild West per la stagione 2023-2024. Sarà un percorso in apnea per la Ble Decò Juvecaserta 2021 del presidente Francesco Farinaro.

Difficile staccare le mani dal manubrio e poter rifiatare tra infrasettimanali – ben 6 nella stagione regolare – ed avversarie agguerrite e tutte di altissimo profilo. La formula, al termine delle 34 giornate vedrà le prime 8 andare ai playoff, incrociandosi con le formazioni del girone B, le squadre dalla 9^ alla 13^ posizione salvarsi senza far post season, mentre le squadre dal 14^ al 17^ posto faranno due turni playout per decidere chi retrocederà insieme alla 18^, che scenderà nella B Interregionale già al termine delle gare di andata e ritorno.

La Ble Decò Juvecaserta 2021 esordirà sabato 30 settembre, in una tipica serata lombarda sul parquet di Desio, e una settimana dopo si presenterà innanzi ai suoi tifosi per il primo derby di stagione contro Salerno. Subito poi una doppia trasferta, con l’infrasettimanale a Cassino al mercoledì e il primo viaggio a Montecatini, in casa Herons.

Caserta per 15 giorni resta all’ombra della Reggia, ospitando Omegna prima e la Pielle Livorno per poi andare a Fiorenzuola nella ricorrenza della festa di Ognissanti, il 1 Novembre. Subito dopo in sequenza la Gema Montecatini sul parquet amico e a seguire un altro sabato sera lombardo, in trasferta a Treviglio sul campo di Brianza. Derby con Avellino fissato per il 19 novembre, con l’andata che vedrà i bianconeri a essere i padroni di casa, con a seguire la trasferta su un altro parquet storico come quello di Rieti.

Il mese di dicembre si apre contro Crema, con a seguire la terza trasferta infrasettimanale del girone di andata contro Piombino e la sfida contro Legnano. Calendario fittissimo fino alle feste natalizie, con Libertas Livorno il 17/12, ed il derby contro Sant’Antimo, anche questo fra le mura amiche si sabato 23. Si riprende con l’ultima giornata del girone di andata che è fissata per il giorno dopo l’Epifania, quando i bianconeri saranno ospiti di Piacenza. Di qui in avanti la girandola del girone di ritorno, con i campi invertiti