Calibano, chi è il mostro.

Ritorna un importante appuntamento con la cultura. Presso la libreria Spartaco, va in “scena”, Leggere Shakespeare, il percorso di lettura e approfondimento guidato dal professor Pasquale Pagano.

Sabato 17 gennaio il terzo incontro, verrà dedicato a “La Tempesta”, una delle opere più suggestive e profonde del Bardo. Calibano disgusta, allontana, minaccia ma, nello stesso tempo impone che ci chiediamo: chi è il vero mostro? Si invita a leggere i dualismi oltre le righe oltre l’apparire per entrare e scendere nell’essere più profondo. Calibano sull’isola della “Tempesta” una storia avvincente ed entusiasmante. Alla fine ci si chiederà, chi è il vero mostro.

Tutto questo domani sabato 17 gennaio, ore 18:30, Libreria Spartaco, via Martucci 18, S. Maria C. V. (CE)