e’ arrivata la notizia che ogni tifoso del Napoli non avrebbe mai voluto sentire. Callejon a fine stagione lascerà quasi sicuramente Napoli. Un avventura quella dello spagnolo durata sette stagioni con la bellezza di 80 gol fatti. Non è riuscita la società a convincere lo spagnolo, come aveva fatto con Mertens. Termina quindi un percorso bellissimo, un addio con tanta amarezza ed un giocatore che Napoli farà fatica a dimenticare