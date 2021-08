Calvi Risorta/ Esito positivo al tampone molecolare per la consigliera comunale Anna Cerchia

Calvi Risorta. È risultata positiva al Covid-19 la consigliera comunale di Calvi Risorta, Anna Cerchia. Pubblicato su Facebook nel pomeriggio di ieri, dalla stessa esponente dell’assise civica, il post in cui ne ha dato notizia, condividendo la sua esperienza.

Asintomatica, sia prima che dopo l’esecuzione del tampone, “mai avrei pensato di fare un tampone molecolare se non avessi dovuto ricoverarmi” si legge nel post, in cui si apprende delle indagini strumentali per problemi cardiaci che hanno richiesto l’effettuazione del tampone molecolare Covid, che ne ha poi rilevato la positività.

Messe in atto le dovute precauzioni, si è posta sin da subito in isolamento fiduciario mentre la sua famiglia veniva anch’essa sottoposta a tampone.

Risultati negativi al tampone molecolare, i componenti del suo nucleo familiare stanno osservando una quarantena fiduciaria.

“Fiduciosa dell’efficacia del vaccino,” invita tutti a tenere alta la guardia non venendo meno all’adozione delle misure di contrasto al Covid-19 : uso della mascherina, lavaggio delle mani e quel distanziamento sociale volto ad evitare gli assembramenti.

Numerosi i messaggi a lei indirizzati con l’augurio di una presta guarigione. Fra di essi, quello del sindaco Giovanni Lombardi.