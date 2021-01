Cambia il presidente dell’associazione accollatori S. Pietro Apostolo in Aldifreda

Dopo un anno intenso del secondo mandato il presidente dell’Associazione Accollatori S.Pietro Apostolo in Aldifreda passa il timone per questioni strettamente lavorative. Dopo una riunione del consiglio direttivo si è deciso di passare la carica all’ormai ex vicepresidente Antonio Leone.

Il neo presidente commenta commosso l’annuncio della sua carica “Il 2020 è stato un anno sicuramente particolare per la nostra famiglia. Abbiamo imparato le cose che nella vita contano di più. Come nuovo Presidente dell’Associazione Accollatori San Pietro Apostolo d’ Aldifreda auguro a tutti un sereno 2021… Auguri al Nostro Parroco, a tutti i soci e a tutti i nostri amici, e un in bocca al lupo al nostro Presidente uscente Francesco Toscano con la speranza di poter tornare presto a riabbracciarci…” Augurando inoltre un caloroso benvenuto al Nuovo Vescovo di Caserta Monsignor Pietro Lagnese, Speranzosi in questo 2021 di poter festeggiare a giugno il nostro amato San Pietro e fargli conoscere la nostra bella comunità di Aldifreda.