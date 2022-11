Cambia senso di marcia in centro

Maddaloni. Il traffico degli ultimi mesi nel centro di Maddaloni, anche a causa di lavori di rifacimento del manto stradale in alcuni tratti, era diventato davvero invalidante.

Stamane arriva la notizia di una modifica al senso di marcia in via Bixio, che nel tratto che va dalla chiesa alla piazza è stato invertito. Percorrendo via Altomari ci si troverà quindi di fronte a un bivio: si potrà scegliere di andare a sinistra verso il centro o a sinistra verso la parte orientale della città. Speriamo sia un primo passo verso la decongestione del traffico cittadino.