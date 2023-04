Cambiamo insieme con De Filippo. La lista

La lista “Cambiamo Insieme” si presenta alle elezioni amministrative del 14 e 15 Maggio in appoggio del Sindaco uscente Andrea De Filippo nonché ricandidato alla carica di primo cittadino.La lista è stata una delle prime che ieri ha depositato tutta la documentazione necessaria presso gli uffici comunali competenti , con i presentatori di lista e attivisti del Movimento : Francesco Tagliafierro e Filippo Sasso. Il Movimento sarà inoltre guidato da un coordinamento provvisorio che coordinerà la campagna elettorale. Il coordinamento sarà presieduto da Fiorella Tagliafierro e vede la presenza di Filippo Sasso, Nicola Carannante , Francesco Tagliafierro, Gennaro Picozzi , Elena Girardi Colizza , Francesca Curci e Gennaro Picozzi. Ecco la lista dei candidati al consiglio comunale per Cambiamo Insieme : Luigi Bove detto Gigi , Salvatore Pasquale De Rosa , Bruno Masella , Angelo Procino , Giuseppe Morgillo , Ilenia Maccarone, Sara Sasso , Anna Teresa Schioppa , Lorenzo Carangelo , Michele Letizia , Naaman Boutros, Anna Mavino , Marinella Santonastaso, Patrizia Russo , Maria Grazia Garofalo , Maria Vittoria Lerro , Antonio Meluso , Michele Renga , Testa Valeria , Panno Alessandro , di Vico Donatella , Razzano Aniello , Vincenza Santacroce e Vincenzo Tramontano. Dal Movimento Cambiamo Insieme “ siamo impegnati nel chiedere agli elettori maddalonesi di dare fiducia al Sindaco uscente e alla nostra lista per proseguire l’attività amministrativa avviata che sta risanando sotto vari aspetti L’ Ente Comune”.