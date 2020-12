Cambiamo insieme consegna buoni spesa per Natale

Comunicato Stampa di Cambiamo Insieme.

Il Movimento Civico “ Cambiamo Insieme” non manca al tradizionale appuntamento del Natale solidale. Infatti gli attivisti del Movimento Civico in questione , nonostante L’ emergenza epidemiologica in corso e tenendo conto del massimo rispetto delle disposizione di sicurezza in materia , fa sapere di avere tenuto un’attività di solidarietà in favore delle famiglie meno abbienti o che comunque vivono un momento di particolare difficoltà . Per le festività natalizie di quest’ anno, il Movimento Civico Cambiamo Insieme ha infatti organizzato la seguente attività di solidarietà : grazie alla generosità di Elisabetta Ventrone dei punti alimentari Deco’ in Maddaloni, si è proceduto a consegnare dei buoni spesa alimentari a famiglie in difficoltà. L’iniziativa ha visto la partecipazione e la collaborazione determinante della Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa con Don Gennaro D’ Antò. Il Movimento Civico “ Cambiamo Insieme” fa sapere “ il nostro atto di solidarietà è una piccola goccia d’acqua nell’oceano delle difficoltà ma ringraziamo coloro che hanno reso possibile questa iniziativa regalando un piccolo sollievo a famiglie in difficoltà “. L’iniziativa in realtà si è già tenuta e di esaurita nei punti alimentari Deco di via Maddalena, via San Francesco d’ Assisi e via Orazio de Carlucci.