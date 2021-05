Cambiamo insieme organizza una diretta per parlare di vaccini

Comunicato stampa del Movimento politico “Cambiamo Insieme”:

Seconda diretta Facebook sul tema dei vaccini anti-Covid

Il Movimento politico “Cambiamo Insieme”, guidato dal Vicesindaco di Maddaloni Luigi Bove e dal Consigliere Salvatore De Rosa, presenta ufficialmente la sua seconda diretta Facebook. In questo appuntamento, previsto per giovedì 13 Maggio alle ore 19:00, si parlerà del dibattuto quanto attuale tema del Piano Vaccinale Anti Covid-19. Ospite della diretta il Medico Chirurgo Alessandro Correra che risponderà ad alcune domande sull’argomento della campagna vaccinale locale ma anche nazionale. Ad intervistare l’ospite saranno Anna Schioppa e Fiorella Tagliafierro, due attiviste del Movimento. Per seguire la diretta sarà sufficiente collegarsi, giovedì sera alle 19:00, sulla pagina Facebook di “Cambiamo Insieme-Patto per Maddaloni”.