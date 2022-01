“Cambiamo insieme” porta la Befana ai bimbi dell’A.NA.VO.

Comunicato Stampa

Maddaloni. Anche quest anno il Movimento Socio Politico “Cambiamo Insieme” regala la “befana” ai più piccoli. Il Movimento Socio Politico Cambiamo Insieme ha regalato la “befana” a decine di bambini . CiO’ è stato possibile grazie alla associazione di volontariato Anavo guidata da Gerarda Pascarella e con sede in via Ponte Carolino in Maddaloni.

40 bambini assistiti dall’associazione Anavo hanno ricevuto la visita della Befana organizzata dai membri di Cambiamo Insieme. 40 calze colme di dolciumi e 40 giochi sono stati consegnati ai bambini che frequentano L associazione di volontariato Anavo. Tutto ciò è avvenuto ieri pomeriggio in assoluto rispetto delle norme anti Covid. L ‘ iniziativa e’ stata possibile grazie alla collaborazione tra il Movimento Cambiamo Insieme e L’ Associazione Anavo ma anche grazie alla generosità , tra gli altri, del Bar Pasticceria Ristorante Del Monaco che ha donato i panettoncini e la cui spontanee donazioni sono servite allo scopo benefico di cui sopra e poi grazie alla scuola dell’ infanzia Gli Orsetti del Cuore e a Bru—MS autonoleggio per cerimonie .Gli attivisti di Cambiamo Insieme si sono prodigati molto per la riuscita dell’ iniziativa e ringraziano soprattutto i maddalonesi che con la loro generosità , acquistando panettoncini gentilmente donati dal Bar Del Monaco , hanno regalato la befana a questi bambini assistiti dall’ Anavo. E danno l’appuntamento all anno prossimo per una nuova iniziativa benefica da farsi nel giorno dell’epifania.