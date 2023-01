Cambiamo Insieme porta la Befana ai piccoli dell’ A.NA.VO.

Maddaloni . Il Movimento Civico Cambiamo Insieme di Maddaloni organizza la Befana Solidale in favore dei bambini assistiti dall’associazione Anavo di Maddaloni. L’evento si terrà Venerdì 6 Gennaio dalle ore 11.00 alle ore 18.00 presso il Bar Bistrot Felicia di via Mario Sena. L’ evento e’ organizzato ed ideato dal Bar in concerto con il Movimento Civico Cambiamo Insieme . Il ricavato della giornata e quindi delle consumazioni effettuate al Bar sarà devoluto per i bambini assistiti dall’ associazione Anavo di Maddaloni . Ci saranno animazioni e la rappresentazione della Befana a cura di Fantasilandia.