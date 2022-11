Cambiamo insieme ricorda le vittime di Nassirya

Comunicato Stampa.

Maddaloni. Il Movimento Civico “ Cambiamo Insieme” di Maddaloni oggi ha ricordato il 19esimo anniversario della strage di Nassirya in cui , il 12 Novembre, persero la vita – per mano di terroristi- 19 italiani tra cui Carabinieri, militari dell’ Esercito Italiano e civili che erano impegnati per la Missione di Pace Antica Babilonia. Oggi pomeriggio una delegazione di Cambiamo Insieme ha deposto un omaggio floreale presso il Monumento di Nassirya in via Libertà in Maddaloni e si è raccolto in silenzio ed in preghiera per alcuni minuti , ricordando l’immane sacrificio dei 19 italiani. A guidare la delegazione il coofondatore di Cambiamo Insieme Luigi Bove con una serie di attivisti in rappresentanza dell’ intero gruppo che annovera anche il consigliere comunale Salvatore De Rosa. Ogni anno, in occasione dell’ anniversario della strage, il Movimento tiene tale manifestazione di ricordo .