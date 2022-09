Cambiano i vertici ASL. La nuova gestione spazzerà via le incompatibilità che stanno danneggiando l’operato dei medici?

Il presidente De Luca, come è noto, ha operato una serie di cambiamenti ai vertici delle ASL della regione. Anche Caserta è stata coinvolta da un cambiamento con la nomina del nuovo direttore generale il dott. Amedeo Blasotti che si è insediato al posto di Ferdinando Russo. Nuovo direttore sanitario è Enzo Iodice mentre Giuseppe Tarantino è il nuovo direttore amministrativo.

Una triade alla quale servono decisamente gli auguri di buon lavoro viste le tante criticità che affliggono le strutture di loro competenza. Una svolta è necessaria per non farci attribuire, a torto o a ragione, sempre ultimi posti in classifiche varie e maglie nere.

Perché qui a Caserta non va tutto così male, anzi. Gli operatori sanitari hanno competenze e lavorano. Sono stati e sono tuttora soldati in trincea da quando è scoppiata la pandemia. Una guerra che ha annoverato tra le loro fila morti e contagiati sul lavoro, una guerra che loro stanno continuando a combattere con senso del dovere nel rispetto del giuramento di Ippocrate. Quel che non va e che fa inceppare la macchina sanitaria sono fronti di guerre intestine e pretestuose che alcuni dirigenti scelgono di aprire prefiggendosi come obiettivo medici solerti e coscienziosi, che nulla fanno se non il proprio dovere e per questo vengono deferiti alla commissione di disciplina. Così è accaduto all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, dove non è ben chiaro quali colpe abbia il primario di ortopedia per essere mandato in commissione di disciplina. Una replica di quanto già accaduto al covid hospital di Maddaloni, nei confronti di medici che vengono “condannati” perché semplicemente svolgono il proprio lavoro.

Assurdo! – penserete. E invece è proprio così.

Ancor più assurdo è che a muovere le fila sono sempre gli stessi direttori sanitari che in ogni ospedale che dirigono trovano qualche medico da mandare alla Santa Inquisizione.Ma l’incredibile, che supera l’assurdo, è che questi stessi direttori sanitari che deferiscono alla commissione di disciplina, sono le stese persone che fanno parte della commissione di disciplina. Un evidente e palese conflitto di interessi che finora è stato tenuto in piedi ma che forse, con questo cambio apicale, è il momento di rompere.

Come pure non è chiaro come mai, fino ad oggi, nonostante questa problematica sia stata evidenziata anche da diversi organi di stampa, il presidente De Luca e nessun consigliere regionale si sia interessato del problema.

La sanità è di competenza della regione soltanto in periodo elettorale? A noi piace pensare di no. E se il nostro governatore vuole davvero, al di là dei suoi sermoni del venerdì, che la macchina sanitaria funzioni e vada liscia come l’olio, dovrebbe rimuovere ostacoli che la inceppano e che non hanno alcun appiglio né fondamento se non quello di colpire ad personam. Il motivo noi però lo ignoriamo.