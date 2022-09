Cambio ai vertici del commissariato di Maddaloni. Il dott. Giaquinto é il nuovo dirigente

Maddaloni. Lunedì si è insediato il nuovo Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni, che ha preso il posto del dott. Mannarelli. Il dott. Francesco Giaquinto, Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, coetaneo del suo predecessore, vanta già un’esperienza pluriennale ai vertici della Polizia Stradale, prima in Molise e poi in Campania.

Un cambiamento radicale rispetto al lavoro che finora ha svolto in polizia, anche se la polizia stradale qui in Campania lavora molto sul controllo del territorio. Il dott.Giaquinto si troverà ad operare su un territorio che va da San Marco Evangelista a San Felice a Cancello, che non gli è totalmente estraneo avendo lui radici casertane.

Il commissariato che si appresta a dirigere é operativo ed affiatato, ha creato in questi anni sinergie e collaborazioni sul territorio, in particolare con le scuole, con le quali sono stati avviati percorsi e progetti.

Noi gli diamo il benvenuto e gli auguriamo buon lavoro. I cambiamenti portano sempre una sferzata di energia nuova, spinta propulsiva a continuare a seminare per una società in cui prevalga la legalità. I suoi trascorsi e la professionalità che lo contraddistinto finora gli consentiranno di affrontare questa nuova sfida con l’approccio giusto.