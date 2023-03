Cambio al vertice di “Riscossa di Maddaloni”Il dottor Claudio Marone nuovo coordinatore del movimento

MADDALONI – Cambio al vertice del movimento politico “Riscossa di Maddaloni”. Nella serata

di ieri, si è svolta una riunione del direttivo e degli iscritti. Il coordinatore Giuseppe Vigliotta ha

annunciato le sue dimissioni dalla carica in quanto candidato alle prossime elezioni per il Consiglio

Comunale. Preso atto della volontà di Vigliotta e ringraziandolo per quanto finora fatto per lo

sviluppo e la crescita del movimento, si è proceduto all’elezione del nuovo rappresentante.

All’unanimità, l’assemblea ha nominato il dottor Claudio Marone nuovo coordinatore di “Riscossa

di Maddaloni”. Sarà lui a guidare l’azione politica del movimento in questa fase di campagna

elettorale. Proprio le elezioni amministrative sono state il secondo punto all’ordine del giorno.

Erano presenti in sede diversi candidati, coi i quali si è discusso anche del programma elettorale da

presentare ai cittadini, alla cui redazione si lavorerà in questi prossimi giorni.

“Ringrazio gli amici e gli iscritti di “Riscossa di Maddaloni” – ha dichiarato Marone – per il

sostegno e la fiducia che hanno dimostrato scegliendomi come coordinatore. Abbiamo davanti un

periodo di lavoro intenso durante il quale presenteremo le nostre idee, facendo conoscere i risultati

conseguiti e i prossimi da raggiungere. Stiamo ultimando una lista con persone di qualità, di

competenza e di spiccata onestà, con la quale contiamo di portare un contributo significativo al

nostro sindaco Andrea De Filippo”