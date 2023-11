Cambio di senso di marcia nel centro storico

Maddaloni- Nella giornata di ieri è stato modificato il senso di marcia in alcune delle strette stradine del borgo Pignatari. Una decisione indispensabile viste le difficoltà che si incontravano nel percorrere a doppio senso alcune strade realizzate in un passato in cui neanche le auto esistevano. Oggi la percorrenza veicolare a doppio senso, unitamente alla sosta, spesso selvaggia, creava non poche difficoltà ai residenti in primis oltre a quanti vi transitavano.

Pertanto da ieri via Troiani e via Pignatari si percorrono in un solo senso salendo da via Santa Croce e scendendo verso via Roma (zona Teglia). Non è più possibile imboccare via Pignatari da via Roma. Anche via Tifatina è diventata a senso unico. Quindi attenzione alla segnaletica per evitare di trovarsi contro senso!