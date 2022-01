Camille di ARB dance company vince il contest AGIS

Camille vince il contest #Socialive di Agis. L’Associazione italiana, in collaborazione con facebook, ha indetto un concorso per le piccole e medie imprese dello spettacolo a sostegno delle realtà più colpite dalla pandemia. La performance di Arb Dance Company – con la direzione artistica di Annamaria, il concept di Valeria D’Amore e l’adattamento dei testi e coreografie di Francesca Gammella – risulta tra i vincitori in gara per il premio riconosciuto a sei migliori produzioni. Il racconto intimo di Camille Claudel, tratto dall’opera letteraria di Dacia Maraini, diventa uno spunto di riflessione profondo per il mondo femminile, in cui ogni donna si ritrova a combattere la propria battaglia. Nel ricordo senza tempo prendono vita i pensieri di un’artista lasciata sola a combattere contro le vicissitudine del suo destino, tra l’amore irrinunciabile e la decisione di interrompere una gravidanza desiderata.

<< Siamo molto contenti di essere tra i vincitori – afferma la coreografa Francesca Gammella – lo spettacolo Camille ha vissuto tante vite ed è stato raccontato in tanti linguaggi tutti con una chiave di lettura diversa. E’ una lingua che arriva dritta al cuore di ogni donna e di ogni uomo. Il contest diventa l’occasione di un confronto, ma rappresenta anche la volontà di mettere in discussione la scelta del proprio lavoro artistico. Quando l’impegno viene riconosciuto è gratificante, ti riempie di energia e ti dà la spinta per andare avanti, soprattutto in momento storico come questo>>.

L’omaggio alla scultrice francese narra una vita turbolenta che comincia fin da giovanissima con l’avversione di una madre gelosa e violenta. Allieva, musa e amante del maestro Augiste Roden, Camille soffre di un amore ribelle che la porta a vivere gli ultimi giorni della sua esistenza sola e abbandonata in un manicomio di Avignone. Allo spettacolo di teatro, musica, danza e arte multimediale prendono parte i ballerini Roberta De Rosa, Martina Fasano, Nello Giglio, Katia Marocco per la scenografia di Ciro Lima Inglese, il light designer di Vincenzo Guida, le musiche di Justin Curfman e l’ideazione del video mapping di Sossio Pezzella. Nel cast artistico Marina Cioppa e Roberto Solofria sono rispettivamente Camille e Rodin.