Camion in fiamme in galleria: traffico in tilt in autostrada

Un camion ha preso fuoco nel primo pomeriggio di ieri all’interno della galleria Croci, nel tratto nord dell’A1 Milano-Napoli. L’incidente è avvenuto nel territorio di Calenzano, all’altezza del chilometro 265,8. Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, il tratto compreso tra Calenzano e il bivio con la Direttissima verso Bologna è stato chiuso al traffico per circa quattro ore. La chiusura è scattata poco dopo le 15.

Intervento dei soccorsi e messa in sicurezza della galleria

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il mezzo incendiato. Presenti anche le squadre e i mezzi di Autostrade per l’Italia.

Gli interventi si sono concentrati sulla calotta della galleria, danneggiata dal calore sprigionato dall’incendio. La verifica strutturale e le operazioni di ripristino si sono rivelate indispensabili per consentire la riapertura al traffico in condizioni di sicurezza.

Traffico e code fino a dieci chilometri

Durante la chiusura si sono registrate pesanti ripercussioni sulla viabilità. Nel tratto tra Firenze Impruneta e il bivio con la Direttissima si sono formate code fino a dieci chilometri, poi gradualmente ridotte. Molti veicoli sono stati costretti a uscire dall’autostrada per cercare percorsi alternativi, con un impatto significativo anche sulla viabilità ordinaria e sul traffico locale dell’area metropolitana di Firenze.

Riapertura in serata e ritorno alla normalità

Il tratto autostradale è stato riaperto poco dopo le 19. Successivamente, intorno alle 20, Autostrade per l’Italia ha comunicato la completa risoluzione delle criticità. Attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano ulteriori turbative alla circolazione.

