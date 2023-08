Camion in panne blocca l’incrocio

Maddaloni – Nella serata di ieri un autoarticolato di grosse dimensioni è rimasto bloccato in località “giardinetti” nel noto incrocio multiplo che collega Maddaloni con la

valle di Suessola e con il Sannio, spesso teatro di gravi incidenti. Il camion ha bloccato l’incrocio ed è stato necessario l’intervento degli agenti della Polizia Municipale di Maddaloni per regolare la circolazione finché non è stato spostato e la situazione è tornata alla normalità.