Camorra, 37 arresti contro clan casalesi, Santillo (M5S): plauso a Carabinieri e magistratura, supporto a chi promuove risveglio coscienze*

Roma, 22 novembre 2022. “Un plauso ai Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta (Reparto Territoriale di Aversa) e al lavoro della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, per l’esecuzione delle 37 ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip di Napoli che rappresentano un duro colpo alla camorra nell’area dell’agro aversano”. Lo dichiara in una nota l’onorevole Agostino Santillo, vicepresidente del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati. “Dobbiamo essere grati agli inquirenti che attraverso il proprio lavoro ribadiscono, ancora una volta, la supremazia dello Stato sulle organizzazioni criminali. L’auspicio è che però accanto a questo prezioso lavoro – ha spiegato Santillo -, vi sia un’attività di supporto da parte dell’attuale governo, nei confronti di quegli enti associativi e delle amministrazioni del territorio che promuovono il risveglio delle coscienze mediante la cultura della legalità, per colpire – ha concluso Santillo – la criminalità organizzata alla radice.”